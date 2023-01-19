"رفع سقف الدين".. البيت الأبيض يحذر من "سياسة حافة الهاوية"

2023/01/19 | 05:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الأربعاء أن الرئيس الأميركي، جو بايدن لن يفاوض الجمهوريين المتشددين بشأن موقفهم المعارض لرفع سقف الدين في الولايات المتحدة.

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