خفر السواحل الأمريكي يتعقب سفينة روسية يشتبه في قيامهما بالتجسس قبالة سواحل هاواي

2023/01/19 | 05:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن خفر السواحل الأمريكي أنه يتعقب سفينة روسية يشتبه في قيامهما بالتجسس قبالة سواحل ولاية هاواي في المياه الدولية مع استمرار التوترات بين واشنطن وموسكو بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

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