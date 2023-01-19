"ليس لدي الطاقة لقيادة البلاد".. رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عزمها الاستقالة

2023/01/19 | 06:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن الخميس أنها ستستقيل من منصبها الشهر المقبل.

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