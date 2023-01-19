بعد شاكيرا.. مايلي سايرس تنتقم من حبيبها السابق بأغنية جديدة

2023/01/19 | 07:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الممثلة والمغنية الأميركية، مايلي سايرس، أن تسير على خطى الفنانة العالمية، شاكيرا، إذ خصصت أغنية لانتقاد زوجها السابق، الفنان الأسترالي، ليام هيمسورث، الذي انفصلت عنه عنه قبل نحو ثلاثة أعوام، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن الإخبارية".

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