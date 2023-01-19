"خليجي 25".. الجماهير العراقية تتوافد منذ الفجر لحضور المباراة النهائية

2023/01/19 | 08:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الجماهير العراقية بالتوافد على ملعب "جذع النخلة" في البصرة خلال ساعات مبكرة من، صباح الخميس، وذلك لحضور نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم.

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