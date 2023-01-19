فيديو أصوات جنسية على الهواء في BBC وردة فعل مقدم البرنامج يثير تفاعلا والقناة تعتذر

2023/01/19 | 08:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من برنامج رياضي على قناة BBC يسمع خلاله أصوات جنسية على الهواء الأمر الذي أثار تفاعلا وكان من بين أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث غوغل في السعودية، صباح الخميس.

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