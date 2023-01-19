2023/01/19 | 08:46 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقاية مزروعات ذي قار تباشر بحملة مكافحة امراض النخيل في الطار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/19 | 08:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وقاية مزروعات ذي قار تباشر بحملة مكافحة امراض النخيل في الطار) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وقاية مزروعات ذي قار تباشر بحملة مكافحة امراض النخيل في الطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).