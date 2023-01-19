انخفاض النفط

2023/01/19 | 08:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت العقود الآجلة للنفط بما يصل إلى دولار واحد اليوم الخميس، بسبب ارتفاع مخزونات النفط الامريكية ومخاوف من الركود .

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت في آخر مرة 1.12 إلى 83.86 دولاراً للبرميل في الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش، بعد خسائر بنحو 1٪ يوم أمس الأربعاء.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.26 دولار إلى 78.22 دولاراً للبرميل.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بنحو 7.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير، وفقًا لمصادر السوق، وهو يمثل البناء الكبير الأسبوع الثاني على التوالي من الزيادات الكبيرة في المخزون.

وقالت تينا تينج المحللة في CMC Markets "البيانات الاقتصادية الأمريكية المتدهورة أساءت إلى توقعات الطلب (على النفط) مع تصاعد مخاوف الركود مرة أخرى".

مع استمرار رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، ارتفع الدولار الأمريكي، مما ألقى بثقله على الطلب على النفط حيث أن الدولار القوي يجعل السلعة أكثر تكلفة لأولئك الذين يحملون عملات أخرى.

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