السوداني يترأس اجتماعا

2023/01/19 | 08:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً

يخص "التفاصيل النهائية" لمشروع

الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي.

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان مقتضب

تلقته وكالة نون الخبرية،

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