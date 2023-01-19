عبر المبعوث الامريكي.. بارزاني يطالب حزب الطالباني بتسليم قتلة ضابط رفيع

2023/01/19 | 08:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيل

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، عن كواليس اجتماع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ومبعوث الرئيس الأمريكي بريت ماكغورك، قبل يومين في أربيل.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "الحزب الديمقراطي طلب من ماكغورك أن يتحدث مع الاتحاد الوطني الكردستاني وقادته بضرورة تسليم المتهمين بمقتل الضابط في جهاز مكافحة الإرهاب هاوكار الجاف".

وأضاف أن "الاجتماعات أسفرت عن التوصل لتهدئة إعلامية بين الحزبين وتخفيف حدة التصريحات في الوقت الحالي، على أمل إنهاء جزئي للخلافات".

واغتيل الجاف في مطلع شهر تشرين الأول الماضي بتفجير عبوة ناسفة مثبتة أسفل عجلته في حي "سربستي" في مدينة أربيل، وفي وقت لاحق ألق القبض على متهمين بتنفيذ العملية، قالوا إنهم العملية جاءة "بأمر مباشر من مدير جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية وهاب حلبجيي ومسؤول استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب في سليمانية كارزان محمد رشيد".

والاثنين الماضي، اجتمع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، مع منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك في أربيل.

وبحسب بيان تلقته (بغداد اليوم)، جاء الاجتماع عقب وصول موفد الرئيس الأميركي ومنسّق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، إلى أربيل قادماً من بغداد حيث التقى هناك مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وجدد ماكغورك، التزام الإدارة الأميركية باتفاقية الإطار الاستراتيجي، ودعم "إصلاحات" الحكومة العراقية في مجال الطاقة والبُنية التحتية ومواجهة التغيرات المناخية

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