المحكمة الكمركية تصدر حكمين بحق مدانين عن جريمة تهريب المشتقات النفطية

2023/01/19 | 08:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

أصدرت المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى في رئاسة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الخميس، احكاما بحق مدانين اثنين بالحبس لمدة ثلاث سنوات على كل واحد منهما عن جريمة تهريب المشتقات النفطية في محافظة ديالى.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقته (بغداد اليوم)، أن "المدانين القي القبض عليهم من قبل القوات المختصة بعدما ضبط صهريجان محملان بأكثر من (40) الف لتر لكل صهريج من منتوج النفط الابيض خلافا لمستند التحميل والذي يشير إلى أن الحمولة هي زيت الغاز التالف بغية تهريبه والمتاجرة به".وأضاف أن "الحكمين بحق المدانين يأتي وفقا لاحكام المادتين 3 / أولا و4 / أولا من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته".

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