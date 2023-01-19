السوداني يرأس اجتماعاً خاصّاً بمناقشة التفاصيل النهائية لمشروع موازنة 2023

2023/01/19 | 08:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً خاصّاً بمناقشة التفاصيل النهائية لمشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية 2023.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، أن "السوداني ترأس اجتماعاً خاصّاً بمناقشة التفاصيل النهائية لمشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية 2023".

وفي 26 تشرين الثاني الماضي 2022، ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً خُصص لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2023، فيما طالب بضرورة انجاز المسودة بالسرعة الممكنة وتقديمها الى البرلمان.

وشدد السوادني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "على ضرورة إنجاز مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة، وتقديمه إلى مجلس النوّاب، كي يدخل حيز التنفيذ من دون تأخير"، مضيفا ان "القانون يستهدف في تخصيصاته، الأولويات التي تبناها المنهاج الوزاري، وهي مكافحة البطالة، وتقليل نسب الفقر، ومكافحة الفساد، والارتقاء بالخدمات، فضلاً عن إصلاح الاقتصاد".

ووجّه السوداني بأن" يراعي مشروع القانون أهمية تقديم مشاريع البنى التحتية على غيرها من المشاريع، من أجل تهيئة البيئة الملائمة في الاقتصاد الداخلي لتحقيق متبنّيات المنهاج الوزاري، وتقديم الخدمة وصنع الفارق الذي يلمسه المواطن، في قطاع الخدمات والقطاعات الاقتصادية الأخرى".

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