لحل أزمة الكهرباء.. العراق يُيمم وجهه مجددا نحو سيمنز الألمانية

2023/01/19 | 09:02 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من جديد، تتجه بوصلة العراق نحو ألمانيا للبحث عن حلول لإنهاء أزمة الطاقة الكهربائية في البلاد، وذلك عبر التعاقد مع شركة "سيمنز" الألمانية التي وقع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مذكرة تفاهم معها.

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