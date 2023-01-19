اليوم.. العراق يواجه عُمان وعينه على اللقب الخليجي الرابع

2023/01/19 | 09:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم، اليوم الخميس، نظيره العُماني في نهائي كأس الخليج “خليجي 25“.

ويسعى منتخبنا الوطني إلى التتويج بكأس الخليج وحصد اللقب الخليجي الرابع في تأريخه.

وسبق للعراق وأن توج بكأس الخليج أعوام: 1979، 1984، 1988.

ومن المتوقع أن يشهد الملعب حضوراً جماهيرياً غفيراً يتخطى حاجز الـ65 ألف متفرج.

يذكر أن المباراة ستقام عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.

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