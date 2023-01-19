تحذير عاجل.. حديد مسرطن يصل أربيل

2023/01/19 | 09:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، عن وصول اجزاء من الحديد

الملوث إلى أربيل في إقليم كردستان.

وقال المصدر، إن "قطع الحديد الملوث

الذي سرق من مكان الطمر جنوبي العراق

وصلت أجزاء منه إلى محافظة أربيل،

وبالتحديد لبعض معامل

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