إصابات بين مشجعين رياضيين بحادث سير في الطريق الى البصرة

2023/01/19 | 09:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع في محافظة ذي قار، اليوم

الخميس، بوقوع إصابات بين عدد من

المشجعين الرياضيين نتيجة حادث سير قرب

المحافظة.

وقال المصدر، إن حادثا مروريا وقع في

ساعة متقدمة من الليل ضمن حدود ناحية

الفضلية

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