على هامش دافوس.. العراق وتونس يبحثان تنمية النشاط السياحي بينهما

2023/01/19 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، رئيس وزراء تونس نجلاء بودن على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، لبحث تطوير التعاون وتنمية النشاط السياحي بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الجمهورية استقبل في مقر إقامته بدافوس، رئيس وزراء تونس نجلاء بودن على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، لبحث تطوير التعاون وتنمية النشاط السياحي بين البلدين والاستفادة من المرافق السياحية المهمة في العراق وتونس"، مضيقا أنه "تمت مناقشة التطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأوضح رشيد أن "العراق يمرّ بفترة نهوض وتطور وهناك مشاريع استراتيجية وتنموية لغرض الارتقاء بالنواحي الخدمية والصحية والتعليمية للعراقيين كافة".

وأكّد أن "مواقف العراق الثابتة من مجمل التحديات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى ضرورة دعم الجهود الدولية لإرساء الاستقرار في المنطقة، ومواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه العالم".

بدورها، أكدت بودن "رغبة بلادها بتطوير العلاقات الثنائية، وتوسيع التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة".

تحرير: ر.



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