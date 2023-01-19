انفوغراف: تاريخ ونتائج مواجهات العراق وعمان في كأس الخليج في 10 نسخ

2023/01/19 | 10:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

نشر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، تاريخ مواجهات العراق وعمان في كأس الخليج، قبيل المواجهة الـ11 التي ستجمعهم اليوم الخميس، في نهائي بطولة خليجي 25.

وفي المباريات العشر التي خاضها العراق امام عمان، انتصر العراق 4 مرات وتعادل 4 مرات، وخسر مرتين.

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