السوداني يرأس اجتماعاً خاصّاً بمناقشة التفاصيل النهائية لموازنة 2023

2023/01/19 | 10:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً خاصّاً بمناقشة “التفاصيل النهائية” لمشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية 2023.وذكر بيان لمكتب السوداني، حصل “ايزيدي 24” على نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعاً خاصّاً بمناقشة التفاصيل النهائية لمشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية 2023”.وما يزال مشروع قانون الموازنة …

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