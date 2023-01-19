تجربة لن تنساها ما حييت.. هل من الممتع حقًا المبيت في كوخ ثلجي؟

2023/01/19 | 10:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان الأمر مريبًا للوهلة الأولى.بدت قرية الأكواخ الثلجية الصغيرة في أسفل منتجع Kühtai للتزلج في الجبال التيرولية المذهلة بالقرب من إنسبروك، شبيهة بالهندسة المعمارية لـ"حرب النجوم" في تاتوين.وكأنه تمّ نقلها إلى كوكب هوث المتجمد.

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