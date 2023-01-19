كندا تقرر إرسال 200 ناقلة جند مدرعة إلى أوكرانيا

2023/01/19 | 10:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرحت وزيرة الدفاع الوطني في كندا، أنيتا أناند، بأن السلطات تعتزم إرسال 200 ناقلة جند مدرعة تابعة لمجلس الشيوخ إلى القوات المسلحة الأوكرانية.وتم نشر المعلومات حول ذلك على الموقع الرسمي لحكومة الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية.وقالت إنها التقت خلال زيارة مثمرة إلى كييف، بمسؤولين أوكرانيين، ولا سيما مع زميلها الوزير أليكسي […]

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