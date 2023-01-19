تجاوزت 160 الفاً.. اسعار صرف الدولار تواصل ارتفاعها في بغداد

2023/01/19 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

واصلت اسعار صرف الدولار ارتفاعها مقابل الدينار، اليوم الخميس، في البورصة ومحال الصيرفة ببغداد.

وقال مراسل، (بغداد اليوم)، إن " بورصة الكفاح سجلت سعر بيع 162.000 دينار لكل 100 دولار".

وتابع، أن سعر البيع في الصيرفات بلغ 163.000 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 161.000 دينار لكل 100 دولار.

وهذه بقية اسعار الصرف في بورصات المحافظات:

البصرة - السعر في البورصة: 161,900 دينار لكل 100 دولار

اربيل - السعر في البورصة: 162,600 دينار لكل 100 دولار

السليمانية - السعر في البورصة: 162,600 دينار لكل 100 دولار

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