إصابة امرأة بانفجار غازي داخل منزل في جمجمال بمحافظة السليمانية (صور)

2023/01/19 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

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أصيبت امرأة، اليوم الخميس، بحروق نتيجة انفجار قنينة غاز داخل منزلها في ناحية تكية بقضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية.

وقال مامند رشيد مدير ناحية تكية في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إن "امرأة أصيبت نتيجة حريق وانفجار قنينة غاز داخل منزلها في ناحية تكية بقضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية".

وأضاف أن "الحادث وقع في الساعة 6:00 صباحا بسبب احتراق قنينة غاز وانفجارها".

وأوضح رشيد أن "الحريق أدى الى إصابة امرأة بحروق عدة في جسدها"، مؤكد أن "المرأة أُرسلت إلى مستشفى طوارئ السليمانية لتلقي العلاج، وصحتها الآن مستقرة".

تحرير: ر.



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