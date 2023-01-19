عالميا.. ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الفضة

2023/01/19 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ يقيّم المستثمرون فرص إبطاء الفدرالي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة، في حين أدى صعود الدولار لكبح مكاسب المعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 02:52 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1906.01 دولارات للأونصة.



لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب انخفضت 0.1% إلى 1906.00 دولار.

في حين يتوقع معظم المتعاملين رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفدرالي الأميركي في 31 يناير / كانون الثاني والأول من فبراير/ شباط.

وفي عام2022، أبطأ الفدرالي وتيرة زياداته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر/ كانون الأول بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.38 دولاراً للأونصة، واستقر البلاتين عند 1038.38 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.1% إلى 1716.13 دولاراً.

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