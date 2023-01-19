النفط: رواية

2023/01/19 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باراني كريشنان

قد تتسبب البيانات الصينية الكئيبة في انتكاسة لرواية ارتفاع النفط

لا يزال بإمكان مشتريات النفط الخام أن تؤثر بشكل إيجابي على مبيعات التجزئة الأمريكية الضعيفة

يراهن المتداولون على أن رفع سعر الفائدة الفيدرالية في فبراير سيكون الأقل منذ 8 أشهر إذا كانت البيانات الأمريكية ضعيفة

في ثاني أسبوع على التوالي ذو عطلة قصيرة منذ بداية العام تشهده الأسواق الأمريكية، يبحث ثيران النفط عن المزيد من المكاسب لإعادة النفط الخام إلى الوضع الإيجابي في عام 2023.

لكن رواية انتعاش الصين التي قدمت دفعة قوية للنفط الأسبوع الماضي لمحو خسائر بنسبة 8٪ في الأسبوع الافتتاحي من العام قد تتراجع هذا الأسبوع.



ويرجع ذلك إلى الأرقام المتشائمة الصادرة عن بكين يوم الاثنين للناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر.

لا يُتوقع أن يختلف الاتجاه كثيرًا في الولايات المتحدة، حيث أعيد فتح الأسواق يوم الثلاثاء بعد انتهاء عطلة مارتن لوثر كينج يوم الاثنين، مع توقعات بأن تكون البيانات الاقتصادية ضعيفة.



وقد سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية أكبر انخفاض لها في 11 شهرًا في نوفمبر - بنسبة 0.6٪ - ومن المتوقع أن يُظهر تحديث يوم الأربعاء لشهر ديسمبر انخفاضًا أكثر حدة بنسبة 0.8٪.

التقويم الاقتصادي

سيشمل التقويم الاقتصادي الأمريكي لهذا الأسبوع أيضًا تضخم أسعار المنتجين، ومبيعات المنازل القائمة، ومطالبات البطالة الأولية إلى جانب التقارير الإقليمية عن الإنتاج الصناعي.

عادة، تميل أرقام الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة والتوظيف ومبيعات التجزئة إلى التأثير على النفط لأنها بيانات مهمة من الناحية الهيكلية تدعم استهلاكًا أعلى للطاقة إذا كانت إيجابية.

في حين أن بيانات الصين لهذا الأسبوع هي هبوطية بلا شك، لا يزال بإمكان ثيران النفط الحفاظ على الاتجاه الإيجابي بناءً على بعض البيانات الأمريكية القادمة من خلال ربطها باحتمالية أن يفرض الاحتياطي الفيدرالي أقل زيادة في سعر الفائدة في ثمانية أشهر إذا تبين أن الأرقام ستكون أضعف مما كان متوقعا.

يرى المشاركون في سوق المال أن هناك فرصة تقترب من 92٪ بأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في ختام اجتماع السياسة في الأول من فبراير.



وقبل ذلك، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات قدرها 75 نقطة أساس من يونيو حتى نوفمبر.

أظهرت البيانات أواخر الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف في ديسمبر، مما عزز الآمال بأن التضخم يسير في اتجاه هبوطي مستدام قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجالًا لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

قال كريج إيرلام، المحلل في منصة واندا للتداول عبر الإنترنت، إن إبقاء السوق على الجانب الإيجابي يمثل تحديًا لمشتري النفط، بعد ضعف الطلب الذي شهدناه خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

في تداولات يوم الثلاثاء، وصل سعر خام غرب تكساس الوسيط المتداول في نيويورك - WTI، تسليم فبراير إلى 79.58 دولارًا، بانخفاض 53 سنتًا أو 0.7٪.



وارتفع مؤشر الخام الأمريكي بنسبة 8.4٪ الأسبوع الماضي، معوضًا كل ما خسره – كنسبة مئوية - في الأسبوع الافتتاحي لعام 2023.



وعلى الرغم من هذا الارتداد، لا يزال خام غرب تكساس الوسيط منخفضًا بنحو 40٪ عن أعلى مستوى له في مارس 2022 عند 130.50 دولارًا.

وصل سعر خام برنت المتداول في لندن تسليم مارس إلى 84.69 دولارًا للبرميل، مرتفعًا بمقدار 23 سنتًا، أو 0.3٪ خلال اليوم.



وفي الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر الخام العالمي بنسبة 8.5٪، لتعويض انخفاض الأسبوع السابق.



وهو أيضًا، مثل خام غرب تكساس الوسيط، يعاني من انخفاض بنسبة 40٪ تقريبًا مقارنة بأعلى مستوياته في العام الماضي - عندما ارتفع إلى ما يصل إلى 139.13 دولارًا في مارس.

مخاوف كوفيد

انهارت أسعار النفط من أعلى مستوياتها الأسبوع الماضي وسط مخاوف من انتكاس أزمة فيروس كورونا في الصين والمخاوف بشأن الركود العالمي.

قال محللو ANZ في مذكرة إن مستويات حركة المرور في الصين تنتعش من أدنى مستوياتها القياسية بعد تخفيف قيود كوفيد-19، مما أدى إلى زيادة الطلب على الخام والمنتجات النفطية.

لكن التقارير التي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي سلطت الضوء على زيادة في وفيات كوفيد -19 أثرت سلبًا على المعنويات.

قال بارت ميليك، رئيس استراتيجية سوق السلع في تي دي سيكيورتيز، في تعليقات له نقلتها رويترز:

"الرواية القائلة بأن النمو الصيني سوف يضيف إلى الطلب تلعب دورًا كبيرًا للغاية هنا.



يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى مليون برميل يوميا من الطلب العائد مرة أخرى".

بصرف النظر عن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، سينتظر المستثمرون بفارغ الصبر اختتام اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الذي يستمر يومين يوم الأربعاء وسط تكهنات بأنه يمكن إجراء مزيد من التعديلات على سياسة التحكم في منحنى العائد، وهي المرحلة الأولى من التخلص التدريجي من الحوافز الهائلة.

فاجأ بنك اليابان الأسواق الشهر الماضي بتوسيع النطاق حول هدف عائد السندات لأجل 10 سنوات، وهي خطوة اعتبرها المستثمرون مقدمة لرفع أسعار الفائدة في المستقبل.



عززت علامات تزايد الضغوط التضخمية التوقعات بأن البنك المركزي الياباني سيعيد السياسة النقدية في النهاية إلى طبيعتها.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو، وهو مؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية، بأسرع وتيرة في أربعة عقود في ديسمبر، متجاوزًا هدف البنك المركزي البالغ 2٪ للشهر السابع على التوالي.

وفي الوقت الحالي يراقب المستثمرون عن كثب نتائج الأرباح لمعرفة ما إذا كان بإمكان الشركات الأمريكية التغلب على المخاوف من أن ارتفاع التكاليف يضغط على هوامش الربح.

السوق الأمريكي

ووفقًا لبيانات رفينيتيف، من المتوقع أن تنخفض أرباح شركات ستاندرد آند بورز 500 على أساس سنوي بنسبة 2.2٪ عن هذا الربع.



سيكون هذا أول انخفاض في الأرباح الفصلية في الولايات المتحدة منذ الربع الثالث من عام 2020 عندما كانت الشركات لا تزال تكافح مع بداية جائحة فيروس كورونا.

ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم الأمريكية، ستاندرد آند بورز 500، بنحو 4٪ منذ بداية عام 2023 بعد انخفاضه بأكثر من 19٪ العام الماضي، وهو أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2008.

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