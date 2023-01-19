الصناعة تعلن ابرام عقد لاعادة تشكيل مصنع انتاج الحليب المجفف

2023/01/19 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وقعـت الشركة العامة للمنتوجات الغذائية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، عقد مُشاركة مع شركة أرض الميسرة لتأهيل المشاريع الصناعية إحدى شركات القطاع الخاص العراقي لتأهيل وتشغيل مصنع الحليب المُجفف ( بـلادي ) .

وذكـرَ مُدير عام الشركة جعفـر كاظـم الدراجـي ، في بيان أن "المصنع مُتوقف عن العمل منذُ سنوات طويلة وأنَّ الشركة تسعى لإعادة تأهيله وتشغيله ضِمنَ خُططها المرسومة والرامية إلى تأهيل وتطوير المعامل كافة".

ولفت إلى أنَّ "عقد المُشاركة يتضمن تطوير صناعة الحليب المُجفف والمُنتجات الغذائية وفق أساليب الإنتاج والتعبئة الحديثة من خِلال تجهيز ونصب وتشغيل خطوط إنتاجية جديدة تعمل بتكنولوجيا مُتطورة".

وأضاف، أن "العقد يهدف أيضاً إلى تدريب وتطوير قُدرات العاملين المُختصين لإكتساب المهارات والخبرات التشغيلية والفنية على الخطوط الجديدة ونقل تقنيات التعبئة والتغليف الحديثة لإنتاج مُنتجات تُضاهي المُستوردة وتحقيق المُنافسة في الأسواق المحليـة".

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