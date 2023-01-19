2023/01/19 | 10:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يرغب مدرب منتخب العراق، الإسباني

خيسوس كاساس، في الوصول إلى ركلات

الترجيح أمام عمان في نهائي كأس الخليج

لكرة القدم (خليجي 25)، غداً، في البصرة،

مع تبقي خطوة على تحقيق إنجاز تاريخي.

ويتوق العراقيون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب العراق: لن أفصح لكني أجهز مفاجأة لمنتخب عمان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب العراق: لن أفصح لكني أجهز مفاجأة لمنتخب عمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).