وسط أنباء عن إفلات بعض المتهمين من العقاب:القضاء العراقي يصدر مذكرات قبض جديدة في «سرقة القرن»

2023/01/19 | 10:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن

صدور مذكرات قبض جديدة بحق متهمين بسرقة

أموال الأمانات الضريبية، أو ما بات

يعرف بـ«سرقة القرن» التي تفجرت مطلع

أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وبلغ إجمالي

الأموال المسرو

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