وفاة الممثل العراقي علي داخل

2023/01/19 | 10:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر اليوم الخميس، بوفاة الفنان

العراقي علي داخل.

وذكر المصدر ان “الفنان العراقي

الممثل علي داخل توفي اليوم الخميس، بعد

صراع مع المرض”.

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