اليابان: تحرك لمعالجة مشكلة انخفاض معدل المواليد في البلاد

2023/01/19 | 10:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيضع الفريق مخططًا لإجراءات محددة لمضاعفة ميزانية الحكومة المتعلقة بالأطفال.

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