2023/01/19 | 10:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط مسؤولاً في ضريبة ميسان أضر عمداً بالمال العام المركز الخبري الوطني.

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