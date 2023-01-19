2023/01/19 | 10:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطقس..



ارتفاع جديد في درجات الحرارة بدءًا من الاسبوع المقبل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطقس.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة بدءًا من الاسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطقس.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة بدءًا من الاسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).