البرلمان الالماني و الاعتراف بالابادة الايزيدية، هل تتحقق العدالة

2023/01/19 | 10:57 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – برلين سيصوت البرلمان الألماني اليوم الخميس (19 كانون الثاني 2023) على مشروع الاعتراف بالإبادة الجماعية للإزيديين، وهو قرار مصيري انتظره الايزيديين منذ ثمان سنوات ..يتكون مشروع القانون من 20 مادة، وإلى جانب المساعدات المالية والإنسانية، تعتزم ألمانيا لعب دور هام في إعادة إعمار مناطق الإزيديين، وجمع الأدلة على جرائم داعش.

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