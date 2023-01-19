أميركا.. الشرطي الذي قتل جورج فلويد يطالب بإلغاء محاكمته

2023/01/19 | 11:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب الشرطي الذي قتل المواطن الأميركي الأسود، جورج فلويد، عام 2020 من محكمة استئناف، الأربعاء، إلغاء إدانته بالقتل، نظرًا إلى أن التغطية الإعلامية الواسعة التي حصل عليها الملف وخطر حصول أعمال شغب، حرمه من محاكمة "عادلة".

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