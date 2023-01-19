نقش غامض.. اكتشاف أقدم حجر روني مؤرخ في العالم بالنرويج

2023/01/19 | 11:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء الآثار في النّرويج أقدم حجر روني مؤرّخ في العالم، وهو يتمتّع بنقوش رونيّة تعود إلى ما يصل لألفي عام.

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