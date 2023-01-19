لكي تعرف مَنْ هم، والسوداني واحدٌ منهم

2023/01/19 | 11:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي الصراف لو كان مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابق هو الذي دعا إلى بقاء مفتوح للقوات الأميركية في العراق، لقلبت إيران وتنظيماتها وميليشياتها عالي الأشياء سافلها عليه.فخرجت تظاهرات...أكمل القراءة ←

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