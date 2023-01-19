ثلاثة أشهر من تشكيل حكومة السوداني: مالذي تغيير؟

2023/01/19 | 11:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اسعد كاظم شبيب مرت ثلاثة أشهر على تشكيل حكومة السيد محمد شياع السوداني بعد ازمة طويلة استمرت عاماً كاملاً كان التحالف الذي ينتمي اليه السوداني جزء اساسيا منه، حيث افرزت...أكمل القراءة ←

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