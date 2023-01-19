مسؤول في ضريبة ميسان يوقع كتب لشركات أهلية مديونة 96 مليون دينار للدولة

2023/01/19 | 11:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس 01/19/2023، ضبط مسؤولٍ في ضريبة ميسان...

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