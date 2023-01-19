المحكمة الاتحادية تحدد موعد صدور قرارها بدعوى ضد رئيس الوزراء

2023/01/19 | 11:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتضمن الايعاز الى وزارة المالية بصرف مبالغ مالية الى اقليم كردستان.

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