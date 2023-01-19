2023/01/19 | 11:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – محلياتأصدرت قيادة سرطة محافظة البصرة، اليوم الخميس، تحذيراً للجماهير العراقية بشأن تذاكر مباراة نهائي خليجي 25 بين العراق وعمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشأن التذاكر.. شرطة البصرة تصدر تحذيراً للجماهير قبيل نهائي "خليجي 25") نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشأن التذاكر.. شرطة البصرة تصدر تحذيراً للجماهير قبيل نهائي "خليجي 25") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).