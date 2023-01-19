الوقف السني يرفع بدلات الايجار على اصحاب المحلات في

2023/01/19 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مراسل "بغداد اليوم"، اليوم الخميس، ان اصحاب المحلات في"منطقة مقبرة الغزالي" بالباب الشرقي وسط بغداد شكو من ارتفاع اسعار ايجاراتهم بشكل مفاجئ ومن دون سابق اذار من هيئة الاستثمار في الوقف السني، كون هذه المحلات تابعة للوقف السني.واضاف، ان اصحاب المحلات تفاجئوا بارتفاع اسعار الايجار بشكل مفاجئ حيث كان الايجار 722 الف واصبح 1.350.000 مليون وثلاثمائة وخمسون الف دينار، مطالبين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل العاجل لحل مشكلة ارتفاع الايجارات لمحلاتهم.وشكى اصحاب المحلات التجارية من قلة وضعف العمل في محالهم وارتفاع الدولار مما اثر سلبا على مصدر رزقهم كونهم اصحاب عوائل.

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