الاستخبارات العسكرية تضبط وتدمر 53 عبوة ناسفة في 3 محافظات

2023/01/19 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، ضبط 53 عبوة ناسفة في محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى.

وذكر إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب (استخبارات وأمن) الفرق الثامنة والرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر والعشرين وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم ضبط 53 عبوة ناسفة في مناطق متفرقة من المحافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى وغربها".

واضاف أنه "تكفلت مفارز الجهد الهندسي برفع المواد وتدميرها موقعياً".

تحرير: أ.ق

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