2023/01/19 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بوفاة مشجع واحد وأصابة نحو 60 اخرين قرب بوابات ملعب جذع النخلة في البصرة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "تدافع المشجعين للدخول الى الملعب أودى بحياة مشجع واحد واصاب 60 أخرين بحالات أغماء وجروح طفيفة قرب بوابات ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة".

تحرير: أ.ق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة مشجع واصابة نحو 60 اخرين قرب بوابات ملعب جذع النخلة في البصرة (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة مشجع واصابة نحو 60 اخرين قرب بوابات ملعب جذع النخلة في البصرة (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).