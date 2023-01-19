اجراءات احترازية في النجف بسبب تسرب بانبوب لنقل الغاز

2023/01/19 | 11:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن تسرب بأنبوب نقل الغاز بمنطقة الرضوية في محافظة النجف الإشراف، مؤكدة أنها منعت حركة سير الدراجات النارية والعجلات، وإخلاء المنازل القريبة من المنطقة، تحسبا لحدوث انفجار غازي.

وذكر بيان للمديرية، تلقته أن "فرق الدفاع المدني يغلق الشوارع المحيطة بموقع تسرب غازي من الأنبوب الناقل في منطقة الرضوية، ومنعت اي مصدر للنيران بالقرب من المنطقة، أضافة إلى منع حركة سير الدراجات النارية والعجلات ، وإخلاء المنازل القريبة، تحسبا لحدوث انفجار غازي".

وأشار إلى، أن "الخط الناقل للغاز تعرض للتسريب، مما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني لتحكم سيطرتها على الموقع"،لافتا الى ان "الفرق مازالت ترابط حتى يتم اصلاح الخلل من قبل الجهات المعنية في وزارة النفط".

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