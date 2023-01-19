الحكومة العراقية تناقش التفاصيل النهائية لمشروع قانون الموازنة

2023/01/19 | 12:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً

خُصص لمناقشة التفاصيل النهائية لمشروع

قانون الموازنة العامة الاتحادية 2023.

وقال السوداني خلال الاجتماع بحسب بيان

صادر عن الحكوم

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