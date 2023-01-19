البصرة.. وفاة مشجع وإصابة العشرات بتدافع أمام ملعب جذع النخلة (فيديو)

2023/01/19 | 12:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، أن شخصاً

على الأقل لقي حتفه فيما أُصيب العشرات

جراء التدافع الذي حصل بين الجماهير

الرياضية المحتشدة قرب ملعب جذع النخلة

في مدينة البصرة.

وقال المصدر لوكالة نون الخبرية،

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