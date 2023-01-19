شاهد بالفيديو.. الكيمر العراقي يتصدر هدايا الخليجيين كأكثر منتج الاقبال عليه

2023/01/19 | 12:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OEs_gQWSGas

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