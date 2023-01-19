اصابات نتيجة تدافع الحشود لحضور مباراة نهائي بطولة خليجي 25 في البصرة

2023/01/19 | 12:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مراسل الزمان اونلاين في البصرة ان ما لايقل عن عشرين اصابة وقعت صباح اليوم الخميس نتيجة التدافع الكبير في طوابير وحشود الجماهير التي تنتظر منذ الصباح الباكر الدخول الى ملعب جذع النخلة لمشاهدة المباراة النهائية في بطولة خليجي 25 بين منتخبي العراق وسلطنة عمان.وكان مصدر امني قد قال في وقت سابق واضاف […]

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