2023/01/19 | 12:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تحدد مواقع الشاشات الناقلة لنهائي خليجي 25 المركز الخبري الوطني.

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