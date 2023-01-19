2023/01/19 | 12:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الخميس، الى محافظة البصرة.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى محافظة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يصل البصرة ويعقد اجتماعا عاجلاً المركز الخبري الوطني.

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